حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

يشهد مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى العديد من الحفلات الغنائية المختلفة التى تقدم الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يشترك فى هذه الحفلات عدد من النجوم منهم أنغام وحكيم ومحمد محسن و فرقة كايروكى.

حكيم

ويستعد جمهور العلمين لاستقبال حفلات مختلفة هذا الأسبوع ويبدأ المطرب حكيم والذى تعاقد على إحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم والموافق 17 من شهر أغسطس الجاري.

ومن المفترض أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي.

أنغام

ومن الحفلات الهامة التى ينتظرها الجمهور حفل المطربة أنغام والتى تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة حيث طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ فترة طويلة حيث من المقرر لها إن تقام فى 18 أغسطس الحالى.

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

كايروكى

بينما يقدم فريق كايروكى حفلا غنائيا فى العلمين الجديدة يوم 26 أغسطس الحالى حيث يقدم عدد من الأغانى التى تنال اعجاب الجمهوره ولعل من أبرز أغانيه "يا ابيض يا أسود" و"انا السجارة" و"أنا نجم".

محمد محسن

كما يحيى المطرب محمد محسن حفلا غنائيا فى العلمين يوم 17 أغسطس الحالى ويقدم من خلالها مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة إلى جانب بعض الأغانى الخاصة به.