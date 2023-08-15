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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد توفيق يفجع بوفاة ابن شقيقه.. تفاصيل

وليد توفيق
وليد توفيق

نشر الفنان وليد توفيق تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه رحيل ابن شقيقه معاون أول توفيق محمد فواز توتونجى أحد قوى الأمن الداخلي. 

وتقدم جنازة ابن شقيق وليد توفيق اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد طينال كما يقام العزاء يوم الخميس والجمعة بمسجد الرحمن الضناوى فى طرابلس. 

وليد توفيق

وليد توفيق

يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية بالتعاون مع الملحن محمد يحيى بعد ان جمعهما عدة اعمال فنية.

وتواجد الثنائي داخل الاستوديو للتجهيز للاغنية وتسجيلها تمهيدًا لطرحها خلال الايام المقبلة.

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وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه 
وطرح الفنان وليد توفيق فى شهر مارس الماضى أحدث أغانيه بعنوان أيلول وهى من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق ومن توزيع مصطفى عبد الرضا  وتم تسجيلها داخل استديوهات سليم سلامة.

وأحيا الفنان وليد توفيق يوم 20 مارس الماضي حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا داخل ولاية كاليفورنيا وسط حضور عدد كبير من الجمهور العربي هناك.

وقدم وليد توفيق خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

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