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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير برامج تدريبية متقدمة للعاملين بميناء دمياط لتنمية قدراتهم

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أجرى اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط جولة تفقدية بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رافقه خلالها محمد عثمان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 

 

يأتي ذلك استمرارًا  لمتابعات رئيس مجلس الإدارة لحسن سير وانتظام العمل بإدارات الهيئة المختلفة ، حيث قام  بتفقد عدد من الإدارات الفرعية ومجموعات العمل المختلفة ومنها الدعم الفني ، الخوادم والشبكات ، مركز التحكم الاليكتروني ، وحدات التخزين الاحتياطية ، مطوري البرمجيات ، فنيو الشبكات ، مسئولي تشغيل التطبيقات المالية وحركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ والربط مع المجتمع المينائى ، مجموعة صيانة الحاسب الآلي ومشتملاته .
 

كما تخلل الجولة مناقشات مع العاملين عن طبيعة أعمالهم و طرق أدائهم لمهامهم الوظيفية   والاستماع لمقترحاتهم  للتطوير والتحسين المستمر ، حيث أشاد رئيس مجلس الإدارة بالتطور الذى وصلت إليه النظم  الآلية المطبقة بالميناء ، كما أشاد بالكوادر الماهرة القائمة على إنشائها وتشغيلها و وعدهم بتقديم كامل الدعم لهم من توفير برامج تدريبية متقدمة بما يحقق تنمية قدراتهم مما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بأسلوب العمل داخل الميناء. 

 

دمياط الإدارات الفرعية إدارة المركز الشحن والتفريغ الدعم الفنى التحول الرقمي البضائع رئيس مجلس الإدارة

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