مدن لبنانية مهددة بالغرق.. وشاب ينقذ حياة الآخرين بالتبرع بأعضائه

أكدت رينا دويهي، مراسلة صباح العربية أن هناك مدن لبنانية مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية التي تطرأ على العالم بأكمله، ومن بين هذه المدن هي "طرابلس"، مؤكدة على مقولة الأمين العام للأمم المتحدة و هي "عصر الغليان الكوني قد بدأ".

وأضافت "دويهي"، في رسالة على الهواء ببرنامج "صباح العربية" المذاع على شاشة العربية، أن بالفعل قد تكون مؤشرات هذا السيناريو المأساوي قد بدأت تتجلى حول العالم و ذلك من خلال موجات الحر الغير مسبوقة على جميع الدول ومن بينها لبنان، بالإضافة إلى الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وأوضحت، أن ما يحدث هو جرس إنذار عادل لضرورة حماية هذا الكوكب وخفض التلوث وإيجاد مصادر طاقة جديدة.

وفاته هو بداية لحياة أخرين

ولفتت، إلى وجود بطل لبناني ضجت له جميع وسائل التواصل الاجتماعي وهو "علي شرف الدين"، وهو شاب توفى بالـ 15 من عمره إثر حادث سير، معقبة: "نهاية حياته كانت بداية حياة لأشخاص آخرين".

ونوهت، بأن أهل "علي" قرروا وهب أعضاؤه لمرضى أخرين يصارعون من أجل البقاء، وهذه الخطوة في غاية الشجاعة وخاصة لأن ثقافة وهب الأعضاء بلبنان حتى اليوم بها نوع من الخجل، مضيفة أن وهب الأعضاء تراجع حول العالم بسبب جائحة كورونا من 30 إلى 50%.

