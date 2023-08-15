عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدن لبنانية مهددة بالغرق.. وشاب ينقذ حياة الآخرين بالتبرع بأعضائه

علي شرف الدين و طرابلس
علي شرف الدين و طرابلس

أكدت رينا دويهي، مراسلة صباح العربية أن هناك مدن لبنانية مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية التي تطرأ على العالم بأكمله، ومن بين هذه المدن هي "طرابلس"، مؤكدة على مقولة الأمين العام للأمم المتحدة و هي "عصر الغليان الكوني قد بدأ".

وأضافت "دويهي"، في رسالة على الهواء ببرنامج "صباح العربية" المذاع على شاشة العربية، أن بالفعل قد تكون مؤشرات هذا السيناريو المأساوي قد بدأت تتجلى حول العالم و ذلك من خلال موجات الحر الغير مسبوقة على جميع الدول ومن بينها لبنان، بالإضافة إلى الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وأوضحت، أن ما يحدث هو جرس إنذار عادل لضرورة حماية هذا الكوكب وخفض التلوث وإيجاد مصادر طاقة جديدة.

وفاته هو بداية لحياة أخرين

ولفتت، إلى وجود بطل لبناني ضجت له جميع وسائل التواصل الاجتماعي وهو "علي شرف الدين"، وهو شاب توفى بالـ 15 من عمره إثر حادث سير، معقبة: "نهاية حياته كانت بداية حياة لأشخاص آخرين".

ونوهت، بأن أهل "علي" قرروا وهب أعضاؤه لمرضى أخرين يصارعون من أجل البقاء، وهذه الخطوة في غاية الشجاعة وخاصة لأن ثقافة وهب الأعضاء بلبنان حتى اليوم بها نوع من الخجل، مضيفة أن وهب الأعضاء تراجع حول العالم بسبب جائحة كورونا من 30 إلى 50%. 
 

لبنان التغيرات المناخية طرابلس صباح العربية الفيضانات وهب الأعضاء بطل لبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

وزير التعليم يعلن تغيير دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

فيديو

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

دخل المستشفى بكلب.. مواطن يثير حالة من الذعر داخل طوارئ المحلة

مفاجأة صادمة في الأسعار الجديدة للسجائر | اعرف رد الشركة المنتجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ