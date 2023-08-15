تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية على مصانع مستحضرات التجميل

وجه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أحمد إبراهيم، بتشديد الرقابة على المصانع لضبط المستحضرات والمنتجات مجهولة المصدر.

قامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية بشن حملة أسفرت عن ضبط مصنع مستحضرات تجميل لحيازته واستخدامه مواد كيماوية وخامات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وقيامه بإعادة استخدام وتدوير المنتجات منتهية الصلاحية والمرتجعة مرة أخرى وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق.

تم التحفظ على بعض المواد منها ١٧٥٠ كيلو جراما مستحضرات منتهية الصلاحية، و٨٧٥ كيلو جراما من مادة كيماوية غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، و٢٠٠٠ لتر مواد كيماوية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

وفي سياق متصل شنت إدارة تموين المنتزه التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية على المنشآت الصناعية والمخازن.

أسفرت عن ضبط مخزن لتعبئة العطور يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على ١٤٠٠ لتر كحول وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات.