بيان عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن أحداث طرابلس

حثت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس من أجل الحفاظ على المكاسب الليبية الأخيرة نحو تحقيق الاستقرار.

من جانبه، طالب رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس بضبط النفس، وفقا لما نقله موقع "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل إثر اندلاع اشتباكات بين الكتائب المتناحرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات بين كتائب ليبية، تجدد اندلاعها، منذ قليل، في مناطق ⁧‫"عين زارة‬⁩، و⁧طريق الشوك‬⁩، والهضبة الخضراء"، باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

كما قالت مصادر ليبية وفقا لوكالة "سبوتنيك": إن "طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعة مسلحة، حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة".