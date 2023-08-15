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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالميا.. انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يوليو، بينما تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية.

وحسب وكالة “رويترز” للانباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.194٪ إلى 102.920 بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر عند 103.46 أمس الاثنين.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 0.7٪ الشهر الماضي، مما يدل على أن الطلب ظل مرنًا على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم، وذلك بفضل مكاسب الأجور القوية من سوق العمل الضيق.

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وصدرت البيانات الصينية حول الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار بعد وقت قصير من خفض سعر الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني والتي أظهرت تباطؤات غير متوقعة.

وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية ماكرو الأمريكتين في “BNY Mellon Markets” في نيويورك: “أعتقد أن بيانات المبيعات الأمريكية القوية قدمت بعض الراحة للمفاجأة السلبية في البيانات الصينية، لذا فقد أدى ذلك إلى رفع المخاطر مرة أخرى”.

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