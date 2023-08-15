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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف الانخفاض الحاد بالعملة.. هذا ما فعلته دولة إفريقية بالمضاربين على الدولار

صرف الدولار
صرف الدولار

قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي النيجري، فولاشودون شونوبي، عقب اجتماعه مع الرئيس بولا تينوبو ، إن البنك المركزي النيجيري حذر من أنه سيتخذ إجراءات مهمة لوقف الانخفاض الحاد في عملة النيرة وألقى باللوم على المضاربين في سقوط العملة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

كجزء من مجموعة من السياسات الجديدة لتحسين الاقتصاد النيجيري منذ أن تم تنصيبه في أواخر مايو ، رفع الرئيس ضوابط البنك المركزي على العملة التي أبقت عملة النيرة مرتفعة بشكل مصطنع ، مما جعلها أضعف بنسبة 40٪ تقريبًا مقابل الدولار نتيجة لذلك.

كما تعهد تينوبو بوضع سعر صرف أجنبي مشترك ليحل محل الأسعار الرسمية والسوق السوداء. 
كان رد الفعل الفوري على إجراءاته الجديدة بضربة للعملة، مما أدى إلى انخفاضه مقابل الدولار.

 

وحذر من أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة لإنقاذ عملة النيرة وينبغي أن يتوقع المضاربون خسائر فادحة.


وقال إن أي تدخل من قبل البنك سيكون لضمان عمل السوق بشكل أكثر كفاءة ولكن أيضًا لتقليل التأثير السلبي على حياة الشخص العادي. 

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