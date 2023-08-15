إحالة 261 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب لتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 261 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق؛ بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز شربين وطلخا.

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 258 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري الحصص وموسي شكري والعيادية وابو زاهر وكفر الاطرش مستشفي شربين المركزي وذلك بمركز ومدينة شربين وايضا الوحدات الصحية في كل من كفور العرب وكفر دميرة مركز طلخا.

كما شملت الإحالة للتحقيق، 3 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة وذلك في مركز شباب كفر دميرة القديم ومركز شباب كفور العرب بمركز طلخا.

وقد كلف المحافظ كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي وجميع مرتكبي المخالفات الادارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور.