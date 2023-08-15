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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. زد يضم أحمد سيد عبد النبي لخمس سنوات قادما من الأهلي

صدى البلد

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد احمد سيد عبد النبي بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي ،ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات ، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب و مصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي و محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة و حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي ، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات .

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