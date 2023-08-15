غدة مهملة يستأصلها الأطباء تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض

تعد الغدة الصعترية من الأجزاء المهمة في الجسم التى تساعد في وقاية عدد كبير من الأمراض ولكن بعض الأشخاص يقومون باستئصالها.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك تتمثل الوظيفة الأساسية لـ الغدة الصعترية في تدريب خلايا الدم البيضاء الخاصة التي تسمى الخلايا الليمفاوية التائية أو الخلايا التائية.

تنتقل خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية) من نخاع العظم إلى الغدة الصعترية تنضج الخلايا الليمفاوية وتصبح خلايا T متخصصة في الغدة الصعترية.

بعد أن تنضج الخلايا التائية ، تدخل مجرى الدم وينتقلون إلى العقد الليمفاوية (مجموعات الخلايا) والأعضاء الأخرى في الجهاز اللمفاوي ، حيث يساعدون جهاز المناعة في مكافحة الأمراض والعدوى.

تعد الغدة الصعترية أيضًا جزءًا من نظام الغدد الصماء لديك و يصنع جهاز الغدد الصماء الهرمونات التي تتحكم في وظائف الجسم ويطلقها وينتج الغدة الصعترية ويطلق العديد من الهرمونات بما في ذلك:

ثيموبويتين : يغذي إنتاج الخلايا التائية ويخبر الغدة النخامية بإفراز الهرمونات.

الثيموسين والثيمولين : يساعدان في صنع أنواع متخصصة من الخلايا التائية.

العامل الخلطي الزعتر : يحافظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح.

