ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

توجد الكثير من حالات البواسير التى تتحسن بالعلاج المنزلى ولكن إذا لم يكن هناك تحسن بعد الالتزام بها فقد تحتاج إلى علاج في المستشفى.

ووفقا لما جاء في موقع “NHS”نعرض لكم جميع الاجراءات الطبية التى تحدث عند علاج البواسير في المستشفى

العلاج بدون جراحة

تشمل علاجات المستشفى الشائعة ما يلي:

ربط الشريط المطاطي: يتم وضع شريط حول أكوامك لجعلها تتساقط

المعالجة بالتصليب: يتم حقن سائل في أكوامك لجعلها تنكمش

العلاج الكهربائي: يتم تطبيق تيار كهربائي لطيف على البواسير لجعلها تتقلص

التخثر بالأشعة تحت الحمراء: يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء لقطع تدفق الدم إلى أكوامك لجعلها تتقلص

ستكون مستيقظًا لهذا النوع من العلاج ، ولكن سيتم تخدير المنطقة.

شكل البواسير بانواعها

يجب أن تكون قادرًا على العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

إذا لم تنجح هذه العلاجات ، فقد تحتاج إلى جراحة لإزالة البواسير.

جراحة

تشمل العلاجات الجراحية:

استئصال البواسير: يتم قطع البواسير

تدبيس البواسير: يتم تدبيس البواسير مرة أخرى داخل فتحة الشرج

ربط الشريان البواسير: تُستخدم الغرز لقطع إمداد الدم إلى أكوامك لجعلها تتقلص

ستحتاج عادةً إلى النوم من أجل هذا النوع من العلاج وقد تحتاج إلى البقاء في المستشفى لأكثر من يوم واحد.

