دينية النواب: الداخلية تنجح في إحباط مخططات حسم الإرهابية وتعزز الأمن القومي

أشاد النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بالنجاح الذي حققته وزارة الداخلية في ضبط عناصر تابعة لحركة “حسم” الإرهابية، وإحباط مخططات كانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإثارة الذعر بين المواطنين.

وأكد المحمدي أن هذه الإنجازات الأمنية تعكس يقظة أجهزة الشرطة وكفاءتها العالية في الرصد الاستباقي والتحرك السريع لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن الخبرة المتراكمة لدى رجال الأمن تُمكّنهم من التصدي لكل أشكال التهديد مهما تنوعت أساليبها.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن العمليات الأمنية النوعية الأخيرة تؤكد قدرة الدولة على حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم محل تقدير واعتزاز الشعب المصري.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية، إلى أهمية دعم جميع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وضمان استقرار الوطن.