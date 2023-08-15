في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

فى مشهد مثير للجدل، استطاعت ميجان ماركل دوقة ساسكس إثارة الجدل والتسبب في استغراب المتابعين، لإطلالتها التي تعد شبه شتوية، وذلك في أحدث ظهور لها فى مدينة مونتيسيتو والتى تصل فيها درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية.

وفقا لجريدة "ديلى ميل" فإن الأجواء المشمسة بمنطقة مونتيسيتو والتي تعد تابعة لولاية كاليفورنيا فى تلك الأثناء كانت هي السبب الرئيس وراء اندهاش الكثيرين من تلك الإطلالة والتى اختارت ميجان القيام بالظهور بها.

وظهرت ميجان بإطلالة سعرها حوالي 5 آلاف دولار، وتتألف إطلالاتها من معطف باللون الجملى ويصل سعره حوالي 1625 دولارًا، وشال كشمير مزين ببعض الطباعات باللونين الأزرق والبنى، سعره يصل إلى 1225 دولارًا.