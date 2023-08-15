يعمل في 12 دولة.. روسيا تعلن بدء تشغيل تطبيق Tenchat بـ العراق

أعلن مؤسس التطبيق الروسية "Tenchat"، اليوم الأربعاء، أن الشركة بدأت محادثات لدخول العراق، وقد تبدأ الخدمة مباشرة في بغداد هذا الخريف.

وقال تينيايف في بيان له اليوم، إن Tenchat بدأت مفاوضات حول الاتفاق والتكامل المتبادل لخوادم الشركة على أراضي العراق في ظل ظروف تنمية التجارة الثنائية بين العراق وروسيا.

وصرح المكتب الصحفي للشركة الروسية، أن شبكة الانترنت الروسية قد تبدأ عملياتها في العراق في خريف عام 2023.

ويمكن الوصول إلى Tenchat الآن في 12 دولة وهم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران، ويستخدمها أكثر من 2.5 مليون شخص يستخدمون التطبيق.