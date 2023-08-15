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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل زراعة 100 فدان تين إسباني في مشروع قاعدة محمد نجيب

قاعد محمد نجيب
قاعد محمد نجيب

كشف هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، أن هناك 100 فدان تين إسباني في أراضي الشركة الوطنية للزراعات المحمية، ويباع في السوق المحلية ويصدر للخارج لأنه خالي من المبيدات، من مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب. 

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وتابع هاني النحاس، خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن التين ليس موسمي ويزرع طوال العام في أراضي الشركة الوطنية وينتج الفدان 4 أطنان.
 

ولفت هاني النحاس، إلى أن أسعار المحاصيل مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة وذلك بسبب ارتفاع التكلفة ومستلزمات الإنتاج ولكنها موجودة ومتاحة في الأسواق وحققت الأمن الغذائي.
 

فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، في برانامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، جولة داخل مشروع الصوب الرزاعية بقاعدة محمد نجيب.

محمد نجيب مشروع الصوب هاني النحاس الشركة الوطنية المبيدات

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