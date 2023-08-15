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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: اليابان تغير استراتيجيتها العسكرية .. فيديو

اليابان
اليابان

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن اليابان أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 400 صاروخ "توما هوك"، وتقول هي والولايات المتحدة إنها دفاعية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية الدفاعية أن اليابان تتلقى ضربات وتقوم الولايات المتحدة بالرد، مؤكدًا أنه يوجد 43 ألف جندي أمريكي على الأراضي اليابانية.

وتابع، أن الوضع في اليابان يتغير الآن وأعلنت عن استراتيجية جديدة وهي تعزيز قدرتها الدفاعية وألا تكون بالردع  فقط، ولكن بالهجوم كذلك، ولذا تفكر في تصنيع صواريخ يصل مداها لآلاف الكيلو مترات، لأنها ترى الصين خطرًا كبيرًا عليها من الناحية السياسية والعسكرية.

وأكد أن الحماية لن تكون بالأسلحة التقليدية ولكنها ستشمل المظلة النووية الأمريكية ولأول مرة تدخل المفردات النووية لليابان لأنها الدولة الوحيدة التي تم ضربها بقنابل نووية.

وأشار إلى أن اليابان وقعت اتفاقيات مع حلفاء الولايات المتحدة ومنها اتفاقية دفاع مشترك مع بريطانيا ولأول مرة تسمح للنشرالمشترك للقوات وسمحت بتوسيع عدد القواعد العسكرية الأمريكية وفي عام 2035 سيكون هناك أكثر من قاعدة مشاة أمريكية على السواحل اليابانية.

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