بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه أكد لوزير الخارجية الإيراني أهمية إطلاق سراح المحتجزين الأوروبيين.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن عودة أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتها ليس بعيدا إذا توفرت الإرادة الجدية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له اليوم، أن مواصلة أوروبا سياسة العقوبات تجاه بلاده غير بناءة ولن تكون لصالح الأوروبيين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مسار صحيح للتعاون.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أحرزا تقدما في حل القضايا المتعلقة بتنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب اتفاقية تطبيق الضمانات المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.