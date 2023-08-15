رؤى مشتركة لأكثر من قضية.. المسلماني يكشف أهمية العلاقات المصرية البحرينية

أكد الإعلامى أحمد المسلمانى، أنه فى لقاءات متعددة وقمم مصرية بحرينية، جمعت الرئيس السيسى وملك البحرين، كان واضح الرؤى المشتركة في أكثر من قضية منها حماية الأمن القومى العربى، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، والتكاتف ووحدة الصف العربى.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن اللقاء مع ولى عهد البحرين الأمير سالمان بن حمد آل خليفة كانت صورة الرئيس معلقة أثناء الحوار وهو غير معتاد فى البروتوكول مما يعد تقديرا للرئيس والدولة المصرية.

هذه الزيارة.



وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أنه فى زيارة 2022 شارك الرئيس السيسى مع الملك حمد فى افتتاح المبنى الجديد لمطار المنامة الدولى فى مملكة البحرين، كما شهد عرضا تراثيا بالسيوف وكان استقبال كبير للرئيس أثناء هذه الزيارة.





