المسلماني: هنري كيسنجر يزور الصين ويتناقش وعمره 101 سنة

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يزور الصين ويتناقش وعمره 101 سنة، مشيرا إلى أن هنري كيسنجر كان في جولة لزيارة الصين واليابان.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة"، أن هنري كيسنجر، لديه تصميم وهو في عمر 101 عام، أن يضع حلول لأزمات سياسية، ويضع أراء لحلول للأزمة بين تايوان والصين.

خلال فترات سابقة

وتابع مقدم برنامج "الطبعة الأولى"، أن هنري كيسنجر صديق الصينيين منذ فترة طويلة، خاصة أنه كان صاحب وجهة نظر التقارب بين الصين وأمريكا خلال فترات سابقة.