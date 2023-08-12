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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: تأسيس اتحاد بين أوكرانيا وبولندا موضوع مثير للغاية| فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن احتمالات تأسيس اتحاد بين أوكرانيا وبولندا، موضوع مثير للغاية.

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وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة"،: “روسيا تتحدث عن أنه من الممكن أن تؤسس أوكرانيا لاتحاد مع بولندا، وفي هذه الحالة، يدخل ”الناتو" غرب أوكرانيا؛ بحجة مساعدة أوكرانيا، نتيجة وجود اتحاد بين أوكرانيا وبولندا".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن: "الصحافة الروسية تتحدث عن أن هذا سيكون غزوا أوروبيًا لغرب أوكرانيا، وفي هذه الحالة من الممكن أن نسمي هذا بـ الغزو الثاني لأوكرانيا".

احمد المسلماني الأزمة السودانية الإعلامي أحمد المسلماني

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