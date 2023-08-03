أحمد المسلماني: 12 نقطة تمثل رؤية مصر لحل الأزمة السودانية

‏قال الإعلامي أحمد المسلمانى، إن قمة الجوار السوداني التي أقيمت في مصر جاءت في إطار محاولة للوصول إلى حل للأزمة الصعبة والقاسية والأكثر صعوبة وقسوة في تاريخ السودان المعاصر.



‏وتابع أحمد المسلمانى خلال برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي تحدث في القمة وعرض رؤية مصر للخروج من الأزمة السودانية ومن الممكن أن نتوقف عند 12 نقطة تحدث عنها الرئيس السيسي خلال القمة.

الأزمة السودانية



‏وأضاف أن النقاط التي تحدث فيها الرئيس السيسي جاءت كالتالي، أولا مطالبة الأطراف المتنازعة بوقف التصعيد، ثانيا بدء مفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار، وثالثا تسهيل كل الأطراف لأعمال الإغاثة الإنسانية وعمل ممرات آمنة وحماية القوافل الإغاثية، رابعا بدء عملية سياسية شاملة في السودان والهدف منها هو الانتقال إلى مرحلة استراتيجية آمنة.