المسلماني : لأول مرة منذ 25 عاما الناتو يضع خطة تفصيلية لحرب روسيا وأوكرانيا

قال الإعلامي أحمد المسلمانى، إن قمة الناتو في ليتوانيا في يوليو 2023 من أهم اجتماعات حلف الناتو عبر التاريخ منذ أن تأسس في عام 1949 لأن غزو روسيا لأوكرانيا تجاوز الـ 500 يوم وأوكرانيا كانت حاضرة، والسويد وفنلندا لأول مرة حاضرين قمة الناتو في ليتوانيا، والرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الدول المهمة حاضرين هذه القمة المهمة.

وتابع أحمد المسلمانى خلال برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دولة أوكرانيا كانت متوقعة أن في هذه القمة ستنضم أوكرانيا إلى الناتو، لكن الناتو لم يضم أوكرانيا ولا حتى وضع موعدا محتملا للأمر، مضيفا أنه لأول مرة في هذه القمة تم وضع خطة تفصيلية للحرب مع روسيا وهذا لأول مرة منذ 25 عام منذ الحرب الباردة.