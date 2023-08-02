بيان عاجل لـ روسيا بشأن تحضيرات إرهابية تستهدف دورياتها في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء بحري فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن إرهابيين يستعدون بنشاط لهجمات ضد أهداف ودوريات القوات المسلحة الروسية في سوريا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كوليت للصحفيين: "تشعر روسيا بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة تعمل بنشاط على إعداد إرهابيين مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات الجيش الروسي والجيش السوري".

ولفت إلى أن القوات الروسية ستتخذ أكثر الإجراءات حسمًا وصعوبة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجوم على الجيشين الروسي والسوري.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن "التحالف" الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا في سوريا، انتهك بروتوكولات عدم التضارب 13 مرة في اليوم.