وزيري: الانتهاء من نقل 57 الف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه تم نقل 57 الف قطعة للمتحف المصري الكبير، إضافة إلى نقل أكثر من 4 ألاف قطعة من قطع الملك توت عنخ أمون.

قال مصطفى وزيري، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مساحة المتحف المصري الكبير 117 فدان ويقع على نصف مليون متر مربع، مؤكدا أن العالم كله في انتظار توقيت الافتتاح.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه خلال شهر سبتمبر القادم سيتم الإنتهاء من وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض.

ستعرض لأول مرة

وأشار مصطفى وزيري إلى أنه سيكون هناك ممشى يربط بين المتخف المصري الكبير والاهرامات، مؤكدا أيضا سيكون هناك افتتاح للمتحف اليوناني الروماني سيفتتح في شهر أكتوبر القادم وسيكون هناك قطع من الاثار الغارقة ستعرض لأول مرة.

