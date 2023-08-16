عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

صدى البلد

تقدم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلب عاجل إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، بشأن عقوبة محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.

وتواصل حسين الشحات مع خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي لتخفيض العقوبة التي وقعت عليه من الأهلي بعد مشاجرته مع الشيبي.

وطلب حسين الشحات فتح تحقيق جديد معه للدفاع عن نفسه، خاصة أن الشيبي قام بتوجيه السباب له قبل الدخول في مشاجرة معه بعد نهاية المباراة.

وكان حسين الشحات قد تقدم باعتذار إلى محمد الشيبي، من خلال بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية.

يذكر أن الأهلي قد وقع عقوبة قدرها ٥٠٠ ألف جنيه ضد حسين الشحات بعد مشاجرة الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.

الشحات حسين الشحات خالد بيبو بيراميدز الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

تعرف على سبب فشل انتقال نجم الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

ثمن الخبز ثابت.. سوريا ترفع أسعار المحروقات

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف

سيراميكا كليوباترا يكشف موعد انطلاق اختبارات الناشئين في نادي العبور

التسجيل في مدينة الأزهر الجامعية للطلاب والطالبات .. رابط التقديم

تعيين 24 شابا من ذوي الهمم في 3 منشآت من القطاع الخاص بالقاهرة

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ