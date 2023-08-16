تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

تقدم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلب عاجل إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، بشأن عقوبة محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.

وتواصل حسين الشحات مع خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي لتخفيض العقوبة التي وقعت عليه من الأهلي بعد مشاجرته مع الشيبي.

وطلب حسين الشحات فتح تحقيق جديد معه للدفاع عن نفسه، خاصة أن الشيبي قام بتوجيه السباب له قبل الدخول في مشاجرة معه بعد نهاية المباراة.

وكان حسين الشحات قد تقدم باعتذار إلى محمد الشيبي، من خلال بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية.

يذكر أن الأهلي قد وقع عقوبة قدرها ٥٠٠ ألف جنيه ضد حسين الشحات بعد مشاجرة الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.