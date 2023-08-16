هاني حتحوت يكشف هوية مهاجم الأهلي المحتمل

أفصح الإعلامي هاني حتحوت عن هوية مهاجم الأهلي الجديد، الذي تنوي إدارة الأهلي التعاقد معه، وتتكتم عليه إلى حد الآن.

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن الأهلي يفاوض مهاجم غينيا بيساو زينهو جانو (29 عامًا)، وهو يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع فريق زولت فاريجيم، الذي هبط من الدوري البلجيكي في الموسم الماضي.

وأضاف حتحوت أن اللاعب زينهو جانو لعب من قبل لأندية كلوب بروج وموسكورون وجينك وأوستيندة في الدوري البلجيكي.

وذكر حتحوت أن اللاعب شارك في الموسم الماضي في 23 مباراة سجل 13 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى.

وبحسب حتحوت، فقد أنهى فريقه زولت فاريجيم الموسم الماضي في المركز الـ16 وهبط للدرجة الثانية للدوري البلجيكي، وقد شارك اللاعب في 5 مباريات دولية مع منتخب غينيا بيساو وسجل 4 أهداف.