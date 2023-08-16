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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب مرتضى منصور.. إعلامي شهير يكشف فضيحة صفقة لاعبين من الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين فضيحة صفقة لاعبي الزمالك أحمد عيد و احمد امين منصور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو ربيع ياسين : صدق او لا تصدق أو حدث بالفعل ، وكيل اللاعبين سيد مرعي عشان يمضي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في المصري عمل ايه بقي، قال لكامل أبو علي إن مرتضي منصور قال له يشوف عروض ليهم عشان الزمالك مش عايزهم وإن رئيس الزمالك هو اللي طلب مني إني أكلمك و اعرض عليك اللاعيبة .

وتابع:  في الوقت اللي كامل ابو علي صدق كلام الوكيل ومضي اللاعيبة والمصري و الزمالك هيدخلوا في أزمة ، والاحتمال الأقرب إن احمد عيد لن يتم قيده بقائمة المصري بسبب موضوع انبي و الزمالك و دلوقتي المصري.

وكشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف أحمد أيمن منصور، مدافع الزمالك من الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء.

 

و كتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه بموقع فيسبوك: المصري يتعاقد مع أحمد عيد لاعب الزمالك و يقترب من التعاقد مع احمد ايمن منصور.

 

وتبحث اللجنة الفنية بنادي الزمالك، مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، عودة أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأبيض، المعار لنادي طلائع الجيش.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أحمد أيمن منصور مع طلائع الجيش، بنهاية الموسم الجاري.

 

وجاء ذلك القرار، في ظل حاجة أوسوريو لمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الفترة المقبلة.

 

وفي نفس الوقت تتابع اللجنة الفنية بعض المدافعين في الدوري المصري للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية.

أخبار اللاعب أحمد عيد احمد ايمن منصور سيد مرعي مرتضى منصور

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