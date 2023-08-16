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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع ياسين يكشف موقف مدافع الزمالك من الاستمرار مع الفريق

صدى البلد

كشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف أحمد أيمن منصور، مدافع الزمالك من الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء. 

و كتب عمر ربيع ياسين  عبر حسابة بموقع فيسبوك: المصري يتعاقد مع أحمد عيد لاعب الزمالك و يقترب من التعاقد مع احمد ايمن منصور.

وتبحث اللجنة الفنية بنادي الزمالك، مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، عودة أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأبيض، المعار لنادي طلائع الجيش.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أحمد أيمن منصور مع طلائع الجيش، بنهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك القرار، في ظل حاجة أوسوريو لمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت تتابع اللجنة الفنية بعض المدافعين في الدوري المصري للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية.


وكان الزمالك قد استقر على عودة محمود علاء مدافع الأبيض الذي تنتهي إعارته للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.
 

وفي سياق آخر، منح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

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