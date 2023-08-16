الإنتاج الحربي يتعاقد رسميًا مع حسام البدري لاعب الجونة لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي في إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق الجونة اللاعب حسام البدرى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .

وقد سبق لحسام البدري اللعب بقميص فريق الألومنيوم ، وبتروجيت والجونة قبل الانتقال أخيرًا لفريق الإنتاج الحربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

وتعد صفقة حسام البدرى هي الصفقة الخامسة لفريق الإنتاج الحربي بفترة الانتقالات الصيفية ،حيث تم التعاقد مع أحمد سالم صافي لاعب الجونة، وأدهم هيثم لاعب مستقبل وطن ، ومحمد نبيل لاعب المصرية للاتصالات ،وأحمد الألفي لاعب الاتحاد السكندرى .