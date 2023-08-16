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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إضافة الأهلي إلى لعبة "فيفا 2024".. وأرباح ضخمة في انتظار الدوري المصري| القصة الكاملة

صدى البلد

في خبر مثير ومبهج لعشاق ألعاب كرة القدم الإلكترونية حول العالم، كشف حساب متخصص بأخبار فيفا 2024 على موقع "إكس" - السابق "تويتر" - عن خبر سار يتعلق بإضافة فريق النادي الأهلي إلى لعبة FIFA خلال الموسم الجديد.
 

ونشر حساب FUTZone - FIFA23 News صورة ملفتة تظهر لاعبي الأهلي إلى جانب المدرب السويسري كولر، مرفقة بتعليق باللغة الإنجليزية: "الأهلي نادٍ جديد في فيفا 2024 - تم التأكيد". وتلك اللحظة الحماسية تعكس البداية الجديدة لمغامرة رياضية مثيرة في عالم الألعاب.
 

الانتظار المليء بالترقب

ويترقب الملايين من محبي ألعاب كرة القدم الإلكترونية، موعد صدور النسخة الجديدة من لعبة "فيفا" بفارغ الصبر، فالنسخة القادمة "FIFA 23" ستكون النهاية الحميمة لحقبة من الإصدارات، إذ أعلنت شركة "EA Sports"، المطورة للعبة، أن الإصدار المقبل في عام 2024 سيأتي بالاسم "EA Sports FC".

وتأتي اللعبة الجديدة محملة بحقوق استخدام الدوريات واللاعبين والملاعب، بما يشمل الأسماء والصور والشعارات. وتلك الحقوق تبقى منفصلة عن الاتفاقية مع الفيفا، ما يؤكد تعزيز الحرية الإبداعية في عالم الألعاب.

 

الأهلي يضيف قيمة

وتواجد فريق النادي الأهلي في لعبة FIFA 2024 لن يكون مجرد إضافة جمالية، بل سيساهم في تحقيق مكاسب مالية للنادي ورفع مستوى شهرته على المستوى العالمي. وسيشعر عشاق الأهلي بفخر كبير لرؤية فريقهم المفضل ضمن ألعابهم الإلكترونية المفضلة.

تاريخي ومذهل: شراكة تمتد لعقود
 

 

وتفوقت شركة EA Sport، المسؤولة عن تطوير سلسلة ألعاب "فيفا"، في تحقيق أرباح ضخمة تجاوزت 20 مليار يورو على مر السنوات الماضية. ومن جهة أخرى، حصد الاتحاد الدولي لكرة القدم مبالغ تجاوزت 150 مليون يورو من بيع حقوق مسابقاته لشركة EA.

 

وتأتي تغييرات في اسم اللعبة إلى "EA Sports FC" نتيجة لانتهاء شراكة استمرت 20 عامًا بين "EA Sports" والاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد. 

وعلى الرغم من فقدان اللعبة لعلامة "FIFA" التجارية، فإن "EA Sports" نجحت في توقيع اتفاقيات مستقلة مع 300 نادٍ ودوري حول العالم. وتلك الخطوة تضمن استمرار تواجد أسماء اللاعبين والأندية والمسابقات في اللعبة بعد التغيير.
 

 

تجربة استثنائية بانتظارك

وأكدت "EA Sports" أن تجربة اللعب في "EA Sports FC" ستحمل معها نفس الروح المثيرة والأطوار المحبوبة، وستستمر مجموعة التراخيص الفريدة للشركة، التي تضم أكثر من 19000 لاعب وأكثر من 700 فريق وأكثر من 100 ملعب و30 اتحادًا وطنيًا.

 

وفي ختام البيان، أكدت الشركة على استمرارها في توثيق شراكاتها للعقود الطويلة المدى، مشيرة إلى الشراكات الحصرية مع الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الأمريكي، وما قد يأتي في المستقبل.

 

الملايين ينتظرن التاكيد الرسمي
 

وبينما لا يزال هناك عدم تأكيد رسمي حول إضافة الأهلي أو الدوري المصري في اللعبة، يظل الجميع في انتظار الأخبار القادمة بحماس. 

ومن الملاحظ أن الدوري السعودي متاح بالكامل في لعبة "فيفا"، وهناك أيضًا وجود لبعض الفرق من جنوب أفريقيا كصن داونز وكايز تشيفز وأورلاندو بيراتس.

 

ويعتبر النادي الأهلي أحد أهم الأندية في الشرق الأوسط بالوقت الحالي بعدما انفرد بقائمة الأكثر حصدا للاميرة السمراء حيث توج بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعدما فاز على الوداد المغربي ذهابا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في الإياب بهدف مقابل هدف في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء

 

كما توج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز وأيضًا السوبر المصري " مرتين" وكأس مصر.

موعد إصدار اللعبه

فإنها نقلة نوعية في عالم الألعاب الرياضية الإلكترونية، واللاعبون على موعد مع تجربة مثيرة وممتعة تنطلق بتاريخ 29 سبتمبر القادم.
 

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