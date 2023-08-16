عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتيح تحلية مياه البحر للقطاع السياحي في الغردقة.. تفاصيل

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر أزمة مائية تسببت في تقليل رغبة الزوار والسياح في الاستمتاع بالمنطقة خلال فصل الصيف، ولمواجهة هذه الأزمة وتعزيز قدرة القطاع السياحي على التحمل، اتخذ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، سلسلة من الإجراءات العاجلة لتيسير إقامة محطات تحلية مياه البحر في الفنادق والقرى السياحية.

 

وفي إطار هذه الجهود، وجّه اللواء حنفي بتوفير كل التسهيلات الإدارية والفنية للمستثمرين في قطاع السياحة، بهدف دعم إقامة محطات تحلية مياه البحر داخل منشآتهم، مما سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العامة وضمان استدامة تلك الإمدادات للمنشآت السياحية.

 

وأكد محافظ البحر الأحمر على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز جاذبية المدينة السياحية وجعلها وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. وقد استجاب ملاك الفنادق والقرى السياحية بسرور لهذه المبادرة، حيث قدموا طلبات لإقامة محطات تحلية مياه البحر داخل منشآتهم، بالرغم من التحديات البيئية والإدارية.

 

من جهة أخرى، تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير في محطة تحلية المياه "اليُسر" التي تُغذي مدينة الغردقة، وتمثل هذه الأعمال جزءًا من الاستعدادات لزيادة طاقتها من 45 إلى 60 ألف متر مكعب من المياه يوميًا. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في الطاقة محورية في تحسين تزويد المياه للمدينة والقطاع السياحي بها.

 

بفضل هذه الجهود والتدابير، يتجه القطاع السياحي في مدينة الغردقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث من المتوقع أن تساهم محطات تحلية مياه البحر في تحقيق توازن مستدام بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة، وبالتالي تعزيز تجربة الزوار وتعزيز تنوع الأنشطة السياحية في المنطقة.

البحر الأحمر التحديات البيئية القرى السياحية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إمدادات المياه دعم السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

المركز التكنولوجي برأس غارب: التواصل مع التخطيط لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

خالد رضا رئيسًا للغرفة التجارية بالبحر الأحمر

"صحة البحر الأحمر" تناقش جاهزية الوحدات لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية

حملة «بلدي أمانة» تنفذ 425 زيارة وتستهدف 1903 مواطنين بمدينة رأس غارب

«مهارات الاعتماد على النفس.. تطوير الذات» ضمن مبادرة «ثقافتنا فى إجازتنا» بالبحر الأحمر

ندوة توعية حول «حمى الضنك» في مركز شباب سفاجا

استهداف 2494 سيدة ورجلًا وطفلًا خلال فعاليات «بلدي أمانة» بمدينة القصير

ضبط أسد وتمساح نيلي يُستخدمان في تقديم العروض على شاطئ بالغردقة

ترشيحاتنا

جوازة كل 34 ثانية.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد المواليد في القاهرة والجيزة

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ