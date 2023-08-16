محافظ البحر الأحمر يتيح تحلية مياه البحر للقطاع السياحي في الغردقة.. تفاصيل

شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر أزمة مائية تسببت في تقليل رغبة الزوار والسياح في الاستمتاع بالمنطقة خلال فصل الصيف، ولمواجهة هذه الأزمة وتعزيز قدرة القطاع السياحي على التحمل، اتخذ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، سلسلة من الإجراءات العاجلة لتيسير إقامة محطات تحلية مياه البحر في الفنادق والقرى السياحية.

وفي إطار هذه الجهود، وجّه اللواء حنفي بتوفير كل التسهيلات الإدارية والفنية للمستثمرين في قطاع السياحة، بهدف دعم إقامة محطات تحلية مياه البحر داخل منشآتهم، مما سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العامة وضمان استدامة تلك الإمدادات للمنشآت السياحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز جاذبية المدينة السياحية وجعلها وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. وقد استجاب ملاك الفنادق والقرى السياحية بسرور لهذه المبادرة، حيث قدموا طلبات لإقامة محطات تحلية مياه البحر داخل منشآتهم، بالرغم من التحديات البيئية والإدارية.

من جهة أخرى، تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير في محطة تحلية المياه "اليُسر" التي تُغذي مدينة الغردقة، وتمثل هذه الأعمال جزءًا من الاستعدادات لزيادة طاقتها من 45 إلى 60 ألف متر مكعب من المياه يوميًا. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في الطاقة محورية في تحسين تزويد المياه للمدينة والقطاع السياحي بها.

بفضل هذه الجهود والتدابير، يتجه القطاع السياحي في مدينة الغردقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث من المتوقع أن تساهم محطات تحلية مياه البحر في تحقيق توازن مستدام بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة، وبالتالي تعزيز تجربة الزوار وتعزيز تنوع الأنشطة السياحية في المنطقة.