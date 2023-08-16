انقطاع الكهرباء عن مجاويش بالغردقة خمس ساعات لأغراض صيانة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة مجاويش بالغردقة لمدة خمس ساعات خلال يومين متتاليين، وذلك بهدف إجراء أعمال صيانة دورية على المحولات الكهربائية.

ووفقًا لبيان المركز، سيتم فصل التيار الكهربائي ابتداءً من يوم غد الأربعاء وحتى بعد غد الخميس، بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المحافظة للحفاظ على جودة واستدامة الشبكة الكهربائية، من خلال تنفيذ الصيانة الدورية وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأكد المركز أن هذا الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي يهدف إلى ضمان سلامة المحولات والمعدات الكهربائية، وتحسين أداء الشبكة الكهربائية في منطقة مجاويش. وقد دعا المركز المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع هذا الانقطاع المؤقت، وترشيد استهلاك الطاقة خلال تلك الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الصيانة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للحفاظ على جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية بما يضمن استمرارية توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز سيعمل على تقديم المساعدة الفنية والإرشادات للمواطنين خلال فترة انقطاع التيار، وذلك من خلال الخط الساخن المتاح على مدار الساعة.

انقطاع التيار الكهربائي للصيانة الدورية يعكس التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية والحفاظ على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعكس أيضًا شفافية ومسؤولية المركز في التواصل مع المجتمع المحلي حول الإجراءات الخاصة بالصيانة والتحسين.