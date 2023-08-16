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رئيس التحرير
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يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

مالكي الدرجات والأسكوتر
مالكي الدرجات والأسكوتر الكهربائي في ورطة

كشفت دراسة استقصائية جديدة أجرتها مؤسسة "السلامة الكهربائية أولا"  أن المئات من مالكي الدراجات والسكوتر الإلكترونيين في ورطة بسبب الخطر المحيط بهم بدون قصد. 

وقال خبراء السلامة إن استخدام شحن غير مناسب لبطارية الدراجات الكهربائية يزدوها بجهد كبير كما يؤدي إلى حدوث عملية كارثية تسمى “الهروب الحراري”. 

وأضاف الخبراء أن استخدام شاحن خاطىء للبطارية يتسبب في حدوث تفاعل كيميائي ذاتي التسخين لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى اندلاع حريق يدمر الغرفة في دقائق.

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الدراجات والأسكوتر الكهربائي 

ومن أجل ذلك، طالبت مؤسسة "السلامة الكهربائية أولا" بفرض حظر على  أجهزة الشحن العامة لبطاريات الدراجات وبطاريات السكوتر الإلكترونين حيث يأتي الشاحن بمنافذ متعددة للاتصال بالبطاريات المختلفة.

وفي شراسة الهروب الحراري ينطلق الدخان السام حيث يمكن أن يكون ضارا بشكل لا يصدق إذا تم استنشاقه من البطارية، كما لا يستغرق الأمر سوى ثوانٍ قبل أن تندلع الشرر وتنفجر البطارية.

ونبه الخبراء: “من الضروري أن تستخدم شاحنا متوافقا مع الجهاز حيث أنه من الناحية الفنية فهو الذي يأتي مع الجهاز ولا تمنع أي طرق خروج عند الشحن، كما قد تكون النتائج قاتلة”. 

ومن بين 430 شخصا شاركو في الدراسة، اتضح أن 1 من كل 3 أن الشاحن الذي يستخدمونه لم يكن متواقفا مع بطارية السكوتر الإلكتروني، في حين أن 1 من كل 5 لم يعرف.

مالكي الدرجات والأسكوتر الكهربائين في ورطة

 

 

 

 

 

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