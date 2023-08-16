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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة: إعداد مخطط دوري للنظافة إلى جانب الأعمال اليومية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعا مع مسئول جمعية هيبكا، المسئولة عن النظافة بالمدينة، بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، واللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، ومديري البيئة، ومديري الإدارة الهندسية، ومساعدي رؤساء الأحياء، لتنسيق ومناقشة كيفية سير العمل بمنظومة النظافة داخل المدينة. 

 

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم رصد أهم المعوقات التي تواجه أعمال النظافة، موجها بعمل محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. 

 

كما تم مناقشة ما يتم إعداده من حملات نظافة على الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، والتأكيد على إعداد مخطط دوري لنظافة المدينة بخلاف الأعمال اليومية للنظافة، لتحسين البيئة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

مدينة الغردقة منظومة النظافة رئيس مدينة الغردقة رئيس حي شمال حملات نظافة الخدمات المقدمة للمواطن

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