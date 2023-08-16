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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ياسمين الخطيب في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، “تويتر” سابقا. 

وتألقت ياسمين الخطيب، بإطلالة كلاسيكية أنيقة وجذابة، وعلقت على الصورة: “‏عذراً أيها الساحل الشمالي، القاهرة هي مدينتي المفضلة”. 

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أحدث أعمال ياسمين الخطيب

شاركت ياسمين الخطيب فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين الخطيب العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم كتبها، والجوائز الأدبية التي حصلت عليها.

شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامجا إذاعيا بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة كلاسيكية اعمال ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب الساحل الشمالي ياسمين الخطيب

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