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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء: نعمل على خدمة أهالينا

محمد وحيد
محمد وحيد

قال محمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء عقب تشكيل مجلس إدارة الغرفة أمس: نعمل على خدمة أهالينا بجنوب سيناء مشيرا إلى مجلس الإدارة الجديد يعمل بشكل دائم لحل مشاكل التجار وتسهيل أعمالهم.

وكانت انتهت انتخابات هيئة  مكتب الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء لدورتها الجديدة.


وأسفرت النتائج عن فوز محمد وحيد صالح رئيسا للغرفة التجارية  بالتزكية

وفاز أيضا بالتزكية  موافقة جميع الأعضاء عن فوز حاتم السيد أبو صير. نائب اول، وحنا رمسيس عازر. نائب ثان، ومصطفى عبد الله واصل سكرتير عام، ومحمد عبده حامد امين الصندوق ومحمد ربيع على امين الصندوق المساعد

وكلا من سليمان جمعه مبارك ومحمد عبد الله حسن، وفرج السيد فارس، واحمد مجدي عبد الوهاب، وياسر محمد عبد العزيز، وفرح كامل عبيد حنس، وعمر احمد حسين محمد، وعلى عبد المنعم عبد القادر. أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

واعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نتيجة الانتخابات .
وقال محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية ان الانتخابات جاءت بالتزكية مما يدل على الحب والاحترام المتبادل بين جميع الاعضاء .
وأكد محمد وحيد أننا نعمل بروح الفريق الواحد لصالح التجار بكافة مدن جنوب سيناء والعمل على حل مشاكل التجار  والعمل سعايا على توفير كافة السلع وإقامة المعارض بتخفيضات للمواطنين بكافة مدن جنوب سيناء.
 

محمد وحيد

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جنوب سيناء محمد وحيد الغرفة التجارية تشكيل خدمة اهالينا

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