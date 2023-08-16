عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى| فيديو

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال واصلت فرض إجراءات مشددة والتضييق على دخول المصلين للمسجد والتنقل بحرية في باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح مدير الحرم غسان الرجبي، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين، بحجة "الأعياد اليهودية".