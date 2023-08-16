ثقافة الجيزة تنظم يوما فنيا بدار الفسطاط احتفالا بذكرى اتفاقية صون التراث

نظم فرع ثقافة الجيزة، يوما ثقافيا وفنيا بدار الفسطاط لرعاية الأيتام، تحت عنوان "تراثنا هويتنا"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالذكرى 20 لاتفاقية اليونسكو لصون التراث غير المادي.

بدأت فعاليات اليوم، بـعرض فيلم بعنوان "مصر واليونسكو" أعدته يارا زرزور، طرحت خلاله جهود الدولة المصربة متمثلة في وزارة الثقافة، في تسجيل 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية على قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وهي: السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، النخيل، النسيج اليدوي الصعيدي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.

كما قدمت إنجي ناصر محاضرة ثقافية، أوضحت خلالها العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر من أجل صون وحماية الملفات التي نجحت مصر في إدراجها على قوائم الصون باليونسكو، كإنشاء وزارة الثقافة لمدرسة للخط العربي، وكذلك تنظيم الملتقى السنوي لفن الأراجوز "الدمى اليدوية" وإنشاء مدرسة خاصة له، وغيرها من الخطوات التي تحافظ على تلك العناصر المسجلة.

كما تطرقت "ناصر" لعدد من الملفات المطروحة على طاولة اليونسكو، التي تقدمت بها مصر لمنظمة اليونسكو لإدراجها على قائمة التراث غير المادي، مثل ملف السمسمية، وملف الأكلات المصرية.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافةالجيزة برئاسة د.نهى نبيل، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة محمد كمال، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

ولتنمية المهارات الابداعية للأطفال نفذت د.دينا مغيث ورشة أشغال وحرف يدوية لتعليم النسيج اليدوي على النول، بجانب ورشة فنية للرسم علي اليد والوجه بمشاركة نهى خليل، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الأوريجامي والتشكيل بالورق الملون قدمتها هدى وقاد، إلى جانب مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى للتحفيز على القراءة والاطلاع، من تنفيذ ولاء محمود.