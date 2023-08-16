طوابير في أيرلندا.. خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية

اعتذر بنك أيرلندا عن خلل تقني سمح لبعض العملاء من سحب أموال لم تكن بحساباتهم في الأساس، بحسب صحيفة الجارديان.

وقال البنك إنه حل "المشكلة الفنية"، التي سمحت أيضًا بالتحويلات التي تتجاوز حدود العملاء وجعلت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات تطبيقات الهاتف المحمول غير متاحة.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأربعاء "أعادت فرقنا هذه الخدمات بين عشية وضحاها وجميع الخدمات متاحة للعملاء هذا الصباح."

وادعى البعض أنهم تمكنوا من الوصول إلى ما يصل إلى 1000 يورو، لكن البنك أصر على أن حد السحب اليومي هو 500 يورو، وفقًا لموقع إندبندنت.

ومع ذلك، أخبر بنك أيرلندا العملاء أن أي أموال يتم سحبها من حساباتهم في النقد أو يتم تحويلها أثناء حدوث خلل في تكنولوجيا المعلومات ستظل تُخصم من حساباتهم.

وأضاف البيان: “قد تظهر المدفوعات الليلية للحسابات على مدار اليوم. نحن ندرك أن المشكلة الفنية تعني أن بعض العملاء كانوا قادرين على سحب أو تحويل الأموال فوق حدودهم العادية."

جاء ذلك بعد تقارير عن تمكن بعض الأشخاص من سحب مبالغ كبيرة من المال، تتجاوز في بعض الحالات الأموال التي كانوا يتوقعون توفرها في حساباتهم.

وقالت الشرطة الأيرلندية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنها على علم بوجود "حجم غير عادي من النشاط" في بعض أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

وقال بنك أيرلندا يوم الأربعاء: "نحث أي عميل قد يجد نفسه في صعوبات مالية بسبب السحب الزائد على حسابه على الاتصال بنا".

وقالت شركة التكنولوجيا المالية ريفولوت في وقت سابق إنها "تدرس" تقارير تفيد بأن مبالغ كبيرة من المال قد تم تحويلها إلى حسابات بعض العملاء من بنك إيرلندا.

وأثناء انقطاع خدمة بنك أيرلندا، نشر بعض العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم قادرون على تحويل الأموال إلى تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية Revolut، قبل سحبها من الصراف الآلي.