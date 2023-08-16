عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تهاجمنا يوميا بعشرات المسيّرات

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال يفهين ميكيتنكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنّ حرب بلاده ضد روسيا هي "حرب مسيّرات"، لافتا إلى أن موسكو تُهاجمنا يوميًا بعشرات المسيّرات.

txt

روسيا ترد على تصريحات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أضاف "مستشار وزير الخارجية الأوكراني"، أن "روسيا تفضل الهجوم بالمسيَّرات ليلًا وتواصل موسكو في خطتها لإنشاء مصنع في تتارستان قادر على تصنيع العشرات من المسيرَّات الروسية الصنع".

وأوضح مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أنّ الحرب مستمرة منذ أكثر من 500 يوم ونحرر أراضينا شبرًا شبرًا، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حلفاؤنا وبدون مساعدتهم لم نكن نستطيع التصدي للجيش الروسي.

وذكر مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أنّ الكرملين يتلاعب في مسألة الحبوب منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022، مضيفًا أن "البحر الأسود ليس ملكًا لموسكو وحدها فهو مياه إقليمية تشترك فيها العديد من الدول".

وتابع: "أوكرانيا لا تُصدر الأسلحة إلى الدول الأخرى، بل تصدر الاحتياجات المطلوبة منها أبرزها الحبوب".

واستبعد "ميكيتنكو" وقوع مواجهة مباشرة الآن بين روسيا وحلف "الناتو" فوق البحر الأسود، لافتًا إلى أنّ كييف مستمرة في هجومها المضاد لاستعادة الأراضي الأوكرانية المحتلة.

الخارجية الا الخارجية الأوكراني اخبار التوك شو أخبار قناة القاهرة الإخبارية اوكرانيا روسيا انضمام أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تنشر قوات احتياطية لمواجهة التقدم الروسي في خاركيف

ترشيحاتنا

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. خبر عاجل من التعليم بشأنها

ننشر المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية 2023 / 2024

شاهد استقبال أهالي مطروح لـ الرئيس السيسي.. فيديو

بث مباشر.. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في مدينة السلوم بمطروح

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

زاخاروفا تعلق على فيديو لـ بايدن: الكلام مجاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

الفارق بينهما 3 سنوات..طفل ينهي حياة آخر بطريقة مأساوية في أمريكا

فى لحظة رومانسية.. هايدى رفعت تتلقى عرض زواج

فيديو

سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ