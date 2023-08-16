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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هيونداي ڤيرنا 2023 سعرها 408 آلاف جنيه بـ دون زيادة.. وراتب نيمار خلال شهر يشتري 22 عربية مرسيدس مايباخ في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:


أعلن وكيل بي واي دي في مصر عن البدء في الكشف المجاني علي تكييف سيارات بي واي دي بداخل مركز القطامية ، بالإضافة الي أن الوكيل يقوم بتوزيع الهدايا المجانية أيضا علي أصحاب السيارات .

اللاعب نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق انتقل إلى صفوف الهلال السعودي في صفقة لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد بي واي دي  Ong L الجديد ، وتنتمي  Ong L الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وسيعلن رسيما عن السيارة الصينية الجديدة في معرض تشنجدو للسيارات خلال أواخر الشهري الجاري في الصين .

كشفت هيونداي الهند عن طرازها الجديد هيونداي فيرنا موديل 2024 ، وتنتمي فيرنا الي فئة السيارات السيدان العائلية كبيرة الحجم، وتم الإعلان عن فيرنا في شهر مارس الماضي من عام 2023 الجاري ، وتم طرحها أولا في الهند استعداد الي تقديمها في باقي أسواق السيارات الأخرى .

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات مختلف طرازات الصانع الأوروبي ، حيث لاقت إصدارات الصانع الأوروبي في سوق السيارات المصري قبول كبير من قبل المواطنين لما تتوافر به هذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات عصرية حديثة .

أعلن صانع السيارات الياباني عن زيادة سعر سيارة نيسان باثفندر موديل  2024 بالمملكة العربية السعودية، حيث تنتمي سيارة باثفندر موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أعلنت شركة هيونداي عن سيارتها الجديدة هيونداي سنتافي موديل 2024 والتي تم تصميمها لـ تشبه سيارة  لاند روفر ديفندر، وتظهر سيارة سنتافي  بـ مصابيح نهارية بنمط H، وباب خلفي بتصميم مختلف، وتقدم سنتافي بنسخة قوية تسمي سنتافي XRT ولكنها مازالت قيد الاختبارات ، وتنتمي هيونداي سنتافي الي فئة السيارات الـ SUV .


 

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