بعد المطالبة بمستحقاته.. إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة حول رحيل زيزو عن الزمالك

أثار إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، الجدل بمنشور عن رحيل أحد نجوم نادي الزمالك.

‏وكتب عبر تويتر: “رحيل زيزو ده بجد !!!‏كله بيطير”.

‏موعد أول تدريب للزمالك

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

زيزو يقدم مذكرة للزمالك

قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مذكرة لمجلس إدارة النادي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتواجد زيزو داخل نادي الزمالك، بصحبة والده، وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو المجلس، من أجل حل أزمة مستحقاته".