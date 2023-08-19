3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأغنى في العالم!.. لن تتخيل الرفاهية

في ظل النمو المتسارع في العديد من الأسواق الناشئة، يظل تأثير النمو الاقتصادي على الشعوب وتحسن أوضاعهم الاقتصادية موضوعاً معقداً، يتأثر بالعديد من المتغيرات. وعليه، يلزم لتحقيق شعور بالرفاهية الاقتصادية جهود متكاملة تتعدى مفهوم النمو الاقتصادي وقياسات الناتج المحلي الإجمالي.





توقعات نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية

وبحسب توقعات بنك "غولدمان ساكس"، من المتوقع أن يصبح السعوديون من أعلى الدخول عالمياً خارج الأسواق المتقدمة. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد سيصل إلى حوالي 120 ألف دولار - أي ما يعادل 3.6 مليون جنيه - بحلول عام 2075، مشمولاً 122 اقتصاداً في التقرير.

أهمية الناتج المحلي الإجمالي للفرد

الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو مقياس يحسب عن طريق تقسيم الإنتاج الاقتصادي على عدد السكان الإجمالي. ويعتبر هذا المقياس مؤشراً على مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية في البلد.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا المقياس لا يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل توزيع الدخل، وتوافر الرعاية الصحية والتعليم، والاستدامة البيئية، والتي قد تؤثر جميعها على رفاهية مواطني الدولة.

تأثير العوامل المتعددة على الناتج المحلي

وتشير التقارير إلى وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأداء الاقتصادي للاقتصادات الناشئة. ومن بين هذه العوامل، قدرة تحقيق نمو أكبر في الأرباح في هذه الأسواق تبرز. وهذا النمو يمكن أن يؤدي إلى تقييمات أعلى لأسهم هذه الأسواق.

تحديات نمو الأرباح في الأسواق الناشئة

ومع ذلك، تشير التقارير أيضاً إلى أن نمو أرباح الأسواق الناشئة لم يتوافق مع النمو الاقتصادي المتفوق للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، على الرغم من أن أرباح هذه الأسواق تظل متفوقة بشكل كبير على المدى الطويل. وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر في الأداء الاقتصادي للدول الناشئة استقرار الأوضاع السياسية، وتوفر رأس المال، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي.

دور اتجاهات السوق والمستثمرين في الأداء الاقتصادي

ويمكن لاتجاهات السوق المالية ومشاعر المستثمرين أن تلعب دوراً هاماً في أداء الاقتصادات في الأسواق الناشئة. لذلك، بينما تؤثر العديد من العوامل في أداء الأسهم في هذه الأسواق، فإنه من الأهمية بمكان معرفة أن كل دولة لها سماتها الفريدة وتواجه تحديات وفرصاً مختلفة.

ويجب أن نفهم أن تحقيق الرفاهية الاقتصادية يتطلب مزيجاً متوازناً من النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وعلى الرغم من أهمية الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمؤشر اقتصادي، فإنه يجب أن يتم استخدامه جنباً إلى جنب مع مقاييس أخرى لضمان الحصول على صورة كاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان.