مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. قنوات مفتوحة لنقل كأس العالم للأندية| التردد والتفاصيل

تستعد جماهير كرة القدم حول العالم لمتابعة كأس العالم للأندية 2025، التي تُعد النسخة الأكثر استثنائية في تاريخ البطولة، نظرًا للتغييرات الكبيرة التي تم إدخالها على نظامها وعدد المشاركين فيها.

وفي هذا السياق يتسائل المتابعين من عشاق وجماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، خاصة مبارة الأهلي وانتر ميامي في افتتاحية البطولة.

جدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" قد قرر توسيع نطاق البطولة، حيث ستُقام بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة، بدلًا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 7 فرق فقط.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وانتر ميامي ستقام على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة، اليوم السبت فى الساعة 8:00 بتوقيت الولايات المتحدة، والثالثة فجر الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

كأس العالم للأندية 2025

ستقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الجاري، وستستمر لمدة 4 أسابيع كاملة، حيث تهدف هذه النسخة إلى أن تصبح بطولة عالمية تضاهي كأس العالم للمنتخبات، من حيث الزخم والتغطية الإعلامية وحجم الجماهيرية، مما يجعلها أكبر نسخة بتاريخ المسابقة.

تُشارك في البطولة بنظامها الجديد 32 ناديًا، وهو تغيير جذري يتيح مشاركة العديد من الفرق الكبرى، كما ستضم البطولة أبرز الفرق من أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ستشارك في البطولة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية، ومجموعاتهم كما يلي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2025

تردد قناة DAZN على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة هو: 12054.

معامل الاستقطاب يكون: رأسي.

معدل الترميز: 29900.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة DAZN على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة هو: 11785.

معامل الاستقطاب يكون: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفيما يلي تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي:

تردد قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة هو: 11470.

معامل الاستقطاب يكون: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة هو: 12284.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.