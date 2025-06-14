اللاعب منزعج ومفيش قرارات ضده| خالد الغندور يعلن معلومة مثيرة عن نجم الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استياء التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، من الشائعات المتكررة التي تطارده بشأن رحيله عن القلعة البيضاء، موضحاً أنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي من إدارة النادي بشأن الاستغناء عنه أو تسويقه أو إعارته.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الجزيري يقضي حاليًا إجازته السنوية في تونس، ولم يحدث أي تواصل بينه وبين مسؤولي الزمالك بشأن مستقبله مع الفريق، وهو ما يجعل الأنباء المتداولة مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وأكد الغندور أن اللاعب مجدّد عقده مؤخرًا مع الزمالك، وأن عقده لا يزال ساريًا بشكل قانوني، مضيفًا أن مسألة توثيق العقد في اتحاد الكرة مسؤولية النادي فقط، ولا تؤثر على الوضع القانوني للاعب الذي يعتبر نفسه ملتزمًا بالعقد الموقع.

وشدد الغندور على أن الجزيري يشعر بالحزن والانزعاج من الزج باسمه في أحاديث متكررة عن الرحيل، في وقت لا توجد فيه أي قرارات رسمية، مؤكدًا أن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك وينتظر عودته إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته.