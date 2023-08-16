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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيه الرئيس بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية انتصار

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية إنما هو دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح أبواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

 

وأشار سالم إلى أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها " والتي لاقت بعض التشكيك"  من عدد من  المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق  للحل.


 الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش


وأضاف وكيل خطة النواب أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع  من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق علي الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار  حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

 

وأشار سالم إلى أن الرئيس السيسي عودنا ان نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا وسبق وان قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وكان التوجيه من الرئيس سريعا  بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.


وتوقع سالم أن تكون كافة المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين .

الأقتصادية الحوار الوطني الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القوى السياسية القضايا الاقتصادية

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