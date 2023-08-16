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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من بوتين بعد الانفجار المميت في مدينة محج قلعة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيها عاجلا لوزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، بالقيام بكل شيء لتقليل الأضرار الناجمة عن الانفجار في مدينة محج قلعة.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لتقليل الضرر ومساعدة الناس ومع السلطات المحلية للتعامل مع هذا بأفضل طريقة".

وأمس، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار وقع مساء أمس في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان مدينة محج قلعة إلى 30 شخصا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الوزارة الروسية، في بيان لها، إنه: "تم العثور على 3 جثث أخرى بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في محج قلعة، وارتفع عدد القتلى إلى 30 شخصا".

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وأعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان، سابقا، عن مقتل 12 وإصابة 56 شخصا، بينهم 13 طفلا."

وبعد ذلك قال النائب الأول لوزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، بعد وصوله إلى داغستان أن 66 مصابا متواجدون حاليا في مستشفيات محج قلعة بمن فيهم 10 في حالة حرجة.

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