أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن مهاجمة روسيا لمخازن الحبوب بميناء أوديسا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الربعاء، أن روسيا هاجمت منشآتها لتخزين الحبوب خلال الليل، لكن سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود، رغم تهديد موسكو باستهداف الشحن بعد أن تخلت عن اتفاق تصدير.

وفي العاصمة الروسية، قالت خمسة مصادر إن السلطات تدرس إعادة فرض قيود صارمة على رأس المال، حيث أظهر الروبل توتر الغزو الروسي لجارتها، الأمر الذي أدى إلى إنفاق عسكري ضخم وفرض عقوبات غربية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

جاءت مغادرة السفينة جوزيف شولت التي ترفع علم هونغ كونغ من أوديسا، والتي حوصرت في الميناء منذ شن حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، في أعقاب الهجوم الروسي الأخير على البنية التحتية لتصدير الحبوب في البلاد.

وقال مسئولون أوكرانيون إن الضربات الجوية التي وقعت خلال الليل دمرت الصوامع والمخازن في ريني على نهر الدانوب، وهو طريق حيوي في زمن الحرب لصادرات المواد الغذائية.

ونشروا صورا لمرافق تخزين مدمرة وأكوام من الحبوب المتناثرة وعباد الشمس.

ولم يصدر تعليق من موسكو.

وقال مصدر في الصناعة إن الميناء يواصل عملياته ، ليخفف من ارتفاع أسعار القمح القياسية في شيكاغو عن أدنى مستوى لها في شهرين.

وشنت روسيا ضربات جوية منتظمة على الموانئ الأوكرانية وصوامع الحبوب منذ منتصف يوليو تموز عندما انسحبت من الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب إلى أوكرانيا.

وهددت موسكو بمعاملة أي سفن تغادر أوكرانيا كأهداف عسكرية محتملة ، وأطلقت أسطولها البحري يوم الأحد طلقات تحذيرية على سفينة متجهة نحو أوكرانيا.

على الرغم من التهديدات، أعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي عن “ممر إنساني” في البحر الأسود للإفراج عن سفن الشحن التي حوصرت في موانئها بسبب حصار روسي بحكم الأمر الواقع، متعهدة بالتوضيح بأنها لا تخدم أي غرض عسكري.

وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك: "استخدمت السفينة الأولى الممر المؤقت للسفن التجارية من وإلى موانئ بيج أوديسا".

وأكدت شركة بيرنهارد شولت شيب مانجمنت، التي تمتلك السفينة بالاشتراك مع بنك صيني، أن السفينة كانت في طريقها إلى اسطنبول.

وقالت كوبراكوف إنها كانت تحمل أكثر من 30 ألف طن متري من البضائع في 2114 حاوية، مضيفة أن الممر سيستخدم بشكل أساسي لإجلاء السفن من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني على البحر الأسود.

ولم توضح موسكو ما إذا كانت ستحترم ممر الشحن، وأعربت مصادر الشحن والتأمين عن مخاوفها بشأن السلامة.

وأوكرانيا مصدر رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وتقول الأمم المتحدة إن إمداداتها حيوية للدول النامية، حيث يشكل الجوع مصدر قلق متزايدا.

ولم يذكر كوبراكوف ولا شركة الشحن البضائع الموجودة على متن السفينة جوزيف شولت، ولكن نادرًا ما يتم نقل الحبوب في حاويات.

وجاءت الهجمات على مخازن الحبوب الأوكرانية في أعقاب شنها هجومًا مضادًا مدعومًا من الغرب في أوائل يونيو الماضي في محاولة لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في الجنوب والشرق.

وجعلت التحصينات وحقول الألغام الروسية الواسعة على طول خط المواجهة من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها، لكنهم أعلنوا أنهم استعادوا قرية أخرى يوم الأربعاء، وهي أول مستوطنة أعلنوا استعادتها منذ 27 يونيو.

وقال نائب وزير الدفاع الاوكراني آنا ماليار على “تليجرام” إنه تم تحرير أوروزين من القوات الروسية المدافعون الأوكرانيون مترسخون في ضواحي القرية.

ورفع الجنود الأوكرانيون علم البلاد فوق نصب تذكاري محطم للحرب في مقطع فيديو نشره الجيش وحدد موقعه الجغرافي من قبل رويترز للقرية.

ولم يتضح متى تم تصويره.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية خسارة المستوطنة، لكنها قالت إن طائراتها المدفعية والحربية تهاجم القوات الأوكرانية في منطقة أوروزين.

وتشير استعادة القرية إلى أن أوكرانيا تمضي قدماً في هجومها باتجاه بحر آزوف على بعد 90 كيلومتراً (55 ميلاً) إلى الجنوب، بهدف قطع القوات الروسية التي تحتل ساحلها الجنوبي الشرقي إلى النصف.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أحبط محاولة من قبل مخربين أوكرانيين لعبور الحدود إلى منطقة بريانسك لليوم الثاني على التوالي.

وأدى الصراع والعقوبات المصاحبة له إلى إجهاد الموارد المالية لروسيا، ما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 12% يوم الثلاثاء بعد أن انخفض الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار، وأكدت يوم الأربعاء بعد أن قالت المصادر إن المسئولين يفكرون في إلزام المصدرين ببيع عائداتهم من العملات الأجنبية.

موانئ الدانوب

لجأت أوكرانيا إلى موانئ نهر الدانوب بعد أن انسحبت روسيا من الصفقة الدولية التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، سعياً وراء شروط أفضل لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وأصبحت الموانئ النهرية، التي استحوذت على حوالي ربع صادرات الحبوب، منذ ذلك الحين هي الطريق الرئيسي للخروج من الحبوب الأوكرانية، والتي يتم إرسالها أيضًا على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها فيما بعد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هاجمت روسيا إسماعيل - الميناء الداخلي الرئيسي لأوكرانيا عبر نهر الدانوب من رومانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية مع تكثيف استخدامها للقوة لمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب.

وأعربت تركيا، التي توسطت في صفقة الحبوب إلى جانب الأمم المتحدة، عن أملها في أن تنضم روسيا إليها هذا الشهر.

وشدد مسئول كبير بالأمم المتحدة على أن الصفقة ضرورية لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، قائلا إن كل الجهود تبذل لإعادة تشغيلها.

وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في مؤتمر صحفي في نيروبي، إنه أمر صعب ومن الواضح أن قصف البنية التحتية للحبوب أو قصفها لا يساعد الأسواق.