106 وفيات.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن أسماء الضحايا في حرائق هاواي

كشف مسئولون أمريكيون ،اليوم الأربعاء، عن الأسماء الأولى للأشخاص الذين قتلوا في حرائق الغابات في ماوي ، بعد أسبوع واحد من وفاة ما لا يقل عن 106 أشخاص في جزيرة هاواي.

وتم التعرف وتسمية شخصين فقط وهما روبرت ديكمان (74عامًا) ، وبودي جانتوك ، (79 عاماً)، بحسب ما أورده موقع بي بي سي البريطاني.

وتم التعرف على ثلاثة آخرين لكن تم حجب أسمائهم حتى يتم إخطار عائلاتهم.

وخلف الحريق الكارثي ، الذي دمر مدينة لاهاينا التاريخية في غضون ساعات ، بحثا بطيئا وشاق عن الضحايا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم اكتشاف جثة جانتوك بمنزله في منشأة لكبار السن في لاهاينا.

وقال أقاربه للصحيفة إن عائلته كانت تعرفه بـ "السيد ألوها" وأعجبهم بقصص أوج ذروته كعازف جيتار باس إلى جانب كارلوس سانتانا وجورج بنسون.

قالت زوجة ابنه: "آمل أن يكون نائمًا في سلام كما أرجو من الله ألا يتألم".

وقادت عشرون كلبًا بوليسيًا تم تدريبها على اكتشاف الجثث فرقًا في عملية بحث عن الحطام قطعة تلو الأخرى ، وهي منطقة تبلغ مساحتها 5 أميال (13 كيلومترًا مربعًا) مليئة بالمعدن الملتوي وأنقاض أخرى.

وقال الحاكم جوش جرين في خطاب متلفز إنه حتى مساء الثلاثاء ، تم تفتيش 27٪ من موقع الكارثة، وقال إن عدد القتلى قد يرتفع بشكل كبير وقد يتضاعف خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف جرين أنه يجب على المسئولين بعد ذلك إكمال العمل الصعب المتمثل في التعرف على الموتى ، وهي عملية معقدة بسبب خطورة حروق الضحايا وتتطلب عينات من الحمض النووي وخبراء في الطب الشرعي.

وأشار جرين إلى أنه من المحتمل أن يكون انتظارا طويلا حتى يتم فهم الحجم الكامل للدمار.

وقدرت وكالة إدارة الطوارئ في ماوي إعادة البناء بـ 5.52 مليار دولار (4.3 مليار جنيه إسترليني).

قال كوا كيكاهونا ، أحد سكان ماوي ، “لدينا مسئولون لا يريدون حتى العودة إلى الموقع ، هذا هو مدى الدمار”.

وقال كثير من الناس لبي بي سي إنهم أصيبوا بالإحباط بسبب حجم وسرعة جهود التعافي.

قال أحد السكان ، ليس مون ، إنه تلقى حتى الآن 500 دولار (392 جنيهًا إسترلينيًا) من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما) - أقل من سعر الليلة في معظم غرف الفنادق في الجزيرة.

في الوقت الحالي ، لا يزال نائماً في ملجأ.

في لاهاينا ، العاصمة الملكية في هاواي ، يعتمد الناس على إمدادات الإغاثة التي ينسقها سكان ماوي المحليون الآخرون. وتقوم المجموعات الشعبية بتوصيل الثلج والماء والملابس والإمدادات الأخرى.

وسيتم فتح طريق متصل السريع ، اليوم وهو الطريق الرئيسي المؤدي إلى لاهينا ، لغير المقيمين للمرة الأولى منذ حرائق الثلاثاء الماضي لأيام ، وتم إغلاق الطريق حتى أمام السكان الذين جلسوا في طوابير طويلة لساعات على أمل الدخول.

وسيكون الطريق مفتوحًا للجميع خلال النهار ، وسيقتصر الوصول في وقت متأخر من الليل على سكان غرب ماوي والموظفين وأول المستجيبين، ومع ذلك طلب المسؤولون من الناس السفر إلى هذا الجزء من الجزيرة فقط إذا لزم الأمر للعيش أو العمل أو التطوع.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسافر إلى هاواي بأسرع ما يمكن في أعقاب الانتقادات بشأن رد الحكومة الفيدرالية.

وسأله أحد المراسلين في عطلة نهاية الأسبوع عن ارتفاع عدد القتلى في هاواي وأجاب بأنه "لا يوجد تعليق".

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى جزيرة ماوي التي ضربها الحريق في ولاية هاواي يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في وقت يواجه بايدن انتقادات شديدة هو وحكومته، بشأن استجابة الحكومة الفيدرالية للكارثة، حيث لم تسعف الكثيرين وتحمي الأرواح.

وأثار التأخير الواضح للرئيس في زيارة ماوي، وكذلك تلك الملاحظة ، غضب العديد من السكان المحليين ، الذين أخبروا بي بي سي أنهم يرون في غيابه صفعة على الوجه.